Президент Дональд Трамп объявил о направлении военных в Портленд, штат Орегон, для защиты федеральных объектов и обеспечения порядка. По распоряжению администрации в федеральную службу призваны 200 бойцов Национальной гвардии Орегона сроком на 60 дней.

Глава Белого дома подчеркнул, что войска будут применять «полную силу, если это будет необходимо». По словам Трампа, решение связано с необходимостью усилить безопасность объектов иммиграционной службы и федеральных зданий, вокруг которых в последние недели проходили протесты.

Однако власти Орегона и город Портленд подали в суд на администрацию президента, требуя остановить развертывание гвардии. Мэр Портленда Кит Уилсон заявил, что «необходимое количество войск в городе равно нулю» и что вмешательство федеральных сил лишь обострит ситуацию.

Планы по переброске войск вызвали широкую дискуссию и протесты среди местных жителей и политиков. Кроме Портленда, администрация также рассматривает возможность отправки военных в Чикаго и Мемфис.