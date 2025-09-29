Трамп призвал Эрдогана отказаться от российской нефти

Трамп обвинил Россию в затягивании войны и призвал Эрдогана отказаться от покупки российской нефти

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне заявил, что Москва несет ответственность за «миллионные жертвы» в войне против Украины и тратит колоссальные ресурсы, не добиваясь ощутимых успехов на фронте.

По словам Трампа, за последние недели российская армия при массированных обстрелах «практически не продвинулась», несмотря на огромные потери. Он подчеркнул, что война должна быть немедленно прекращена, а президент России Владимир Путин обязан «остановить бессмысленные убийства».

Американский лидер призвал Эрдогана проявить влияние на Кремль, в частности отказаться от импорта российской нефти и газа. «Это было бы лучшим шагом Турции в сторону мира», — отметил Трамп.

При этом он заявил, что в случае его прежнего президентства войны в Украине удалось бы избежать. Также Трамп отметил, что НАТО увеличило расходы на оборону с 2% до 5% ВВП и активно закупает вооружения у США, значительная часть которых идет на поддержку Киева.

В ответ Эрдоган подчеркнул, что Анкара готова содействовать дипломатическим усилиям и сохранять контакты как с Москвой, так и с Киевом.