Сенат Флориды рассмотрит законопроект о запрете вождения грузовиков нелегальными иммигрантами
В Сенате штата Флорида представлен законопроект SB 86, автором которого выступил сенатор Мэтт Гетц. Документ касается эксплуатации коммерческого автотранспорта нелегальными иммигрантами и предусматривает жёсткие меры наказания.
Согласно проекту закона, если сотрудник правоохранительных органов установит, что водитель грузовика находится в стране нелегально, он обязан задержать его и передать в федеральное иммиграционное агентство. Само транспортное средство в этом случае будет арестовано.
Чтобы вернуть машину, её владельцу придётся заплатить штраф в размере 50 тысяч долларов, а также покрыть все расходы, связанные с хранением и уведомлением.
Кроме того, компании-перевозчики, допустившие управление своим транспортом нелегальными иммигрантами, теряют право работать на территории Флориды.
Законопроект предполагается ввести в действие с 1 июля 2026 года.
Ранее министр транспорта США ввёл экстренные меры против незаконной выдачи коммерческих прав иностранцам.