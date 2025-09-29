Сенат Флориды рассмотрит законопроект о запрете вождения грузовиков нелегальными иммигрантами

В Сенате штата Флорида представлен законопроект SB 86, автором которого выступил сенатор Мэтт Гетц. Документ касается эксплуатации коммерческого автотранспорта нелегальными иммигрантами и предусматривает жёсткие меры наказания.

Согласно проекту закона, если сотрудник правоохранительных органов установит, что водитель грузовика находится в стране нелегально, он обязан задержать его и передать в федеральное иммиграционное агентство. Само транспортное средство в этом случае будет арестовано.

Чтобы вернуть машину, её владельцу придётся заплатить штраф в размере 50 тысяч долларов, а также покрыть все расходы, связанные с хранением и уведомлением.

Кроме того, компании-перевозчики, допустившие управление своим транспортом нелегальными иммигрантами, теряют право работать на территории Флориды.

Законопроект предполагается ввести в действие с 1 июля 2026 года.

Ранее министр транспорта США ввёл экстренные меры против незаконной выдачи коммерческих прав иностранцам.

