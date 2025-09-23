Иск на 100 миллионов: Мегацерковь Harvest Christian Fellowship обвиняется в сокрытии массового насилия над детьми

В Окружной суд США Центрального округа Калифорнии подан федеральный иск, который может иметь далеко идущие последствия для одного из самых влиятельных евангелистов в стране, Грега Лори. Бывший воспитанник румынского детского дома, Мариан Барбу, обвиняет церковь Harvest Christian Fellowship и ее руководство в том, что они годами укрывали своего пастора, который, как утверждается, совершал систематическое сексуальное насилие и торговлю детьми.

Сумма иска составляет 100 миллионов долларов, и он подан не только от имени Барбу, но и от других пострадавших румынских сирот. По словам истцов, они подверглись жестокому насилию в период с 1998 по 2008 год в детских приютах, которые церковь Harvest Christian Fellowship финансировала в Румынии.

Жуткие подробности искового заявления: насилие над десятками детей

В исковом заявлении, поданном 20 сентября, содержатся шокирующие обвинения, указывающие на то, что насилие было не единичным инцидентом, а тщательно скрываемой схемой.

Иск утверждает, что пастор Пол Хавсгаард, поставленный Лори во главе румынских приютов, был “одним из самых плодовитых сексуальных преступников, живущих сегодня в Америке”. Утверждается, что он совершил тысячи актов насилия над десятками детей, используя физические наказания как предлог для сексуального рабства.

Торговля людьми и сознательное сокрытие

В иске говорится, что Хавсгаард привозил детей в Калифорнию, где продолжал их сексуально эксплуатировать. Истцы называют это торговлей людьми.

Самое серьезное обвинение касается самого Грега Лори и пастора по миссионерской работе Ричарда Шутте. В иске утверждается, что они знали о преступлениях Хавсгаарда с 1999 года. Несмотря на многочисленные предупреждения от сотрудников и даже других пасторов, руководство церкви ничего не предпринимало. Более того, пастор Лори продолжал платить Хавсгаарду зарплату и переводил крупные суммы на его личный счет, говорится в гражданском иске.

Внутреннее расследование и «мягкая посадка»

Поворотный момент, описанный в иске, произошел в 2004 году, когда другой американский миссионер, Стив Куарлс, провел независимое расследование и представил Шутте неоспоримые доказательства насилия и хищения средств. Куарлс потребовал немедленно отозвать Хавсгаарда, но его просьба была проигнорирована.

В иске говорится, что руководство Harvest Christian Fellowship боялось, что скандал повредит их репутации и приведет к потере пожертвований. Вместо увольнения пастор Лори якобы разработал план “мягкой посадки”: он постепенно прекратил финансирование приютов, что позволило Хавсгаарду еще четыре года продолжать свое насилие, прежде чем он вернулся в США.

Резкий контраст в судьбах

В иске проводится резкая параллель между жизнью жертв и их обидчиков. В то время как Пол Хавсгаард после возвращения получил выходное пособие в размере 200,000 долларов, а Грег Лори стал ещё более успешным и богатым, пострадавшие дети остались “на улице”, без денег и необходимой медицинской помощи.

Адвокаты истца заявляют, что руководство церкви предприняло “заговор с целью мошеннического сокрытия” этих преступлений, который действовал более 20 лет, и только сейчас стал достоянием общественности.

Harvest Christian Fellowship пока не прокомментировала новый иск. Известно, что церковь отличается высокой финансовой успешностью: только один из её последних проектов — создание христианского фильма — принёс свыше $50 млн.

Запрос «Славянского Сакраменто» в церковь остался без ответа. Впрочем, в сообщении AP старший пастор религиозной общины заявил, что администрация церкви не должна отвечать за действия одного из своих миссионеров.

Дело будет рассмотрено в суде присяжных.