Белый дом: использование ацетаминофена во время беременности может быть связано с риском развития аутизма у детей

Администрация президента США Дональда Трампа представила новые инициативы в сфере здравоохранения, заявив о накоплении доказательств связи между применением ацетаминофена (содержится в таблетках и сиропах Tylenol) во время беременности и повышенным риском развития аутизма и других неврологических расстройств у детей.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт отметила, что «администрация не считает приём всё большего количества таблеток универсальным решением для здоровья» и подчеркнула необходимость пересмотра подходов к лечению и профилактике.

По данным крупных исследований — включая Nurses’ Health Study II и Boston Birth Cohort — существует статистическая связь между употреблением ацетаминофена во время беременности и более высокой вероятностью диагностики аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей. Ученые Гарвардского университета, Университета Джонса Хопкинса и Медицинской школы Маунт-Синай сообщили о получении аналогичных результатов.

Президент Трамп также объявил об утверждении нового метода терапии, способного облегчать некоторые симптомы аутизма, подчеркнув, что его администрация намерена активно бороться с «эпидемией аутизма» в США.

Впрочем, многие ведущие учёные и медицинские эксперты критически относятся к утверждениям о связи развития аутизма с употреблением препаратов, содержащих ацетаминофен.





