Компания Google подтвердила, что администрация президента Джо Байдена оказывала давление на YouTube с требованием удалять публикации и блокировать аккаунты американцев, даже если их контент не нарушал правил платформы.

Признание прозвучало на слушаниях в комитете Палаты представителей по судебной власти, который возглавляет конгрессмен Джим Джордан (республиканец, Огайо). По данным комитета, цензуре подвергались материалы, связанные с выборами и пандемией COVID-19.

В Google назвали эти действия «неприемлемыми и неправильными» и пообещали восстановить тысячи аккаунтов, заблокированных по политическим мотивам. Компания также заявила, что откажется от сотрудничества со сторонними «фактчекерами», а также предупредила об угрозе свободы слова в связи с новыми европейскими законами о цифровых сервисах.

Расследование против Google велось несколько лет, и признание стало результатом давления со стороны Конгресса.