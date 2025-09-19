Трамп обвинил Путина в предательстве на фоне войны в Украине

Президент США Дональд Трамп сделал одно из самых резких заявлений в адрес Владимира Путина за все время их политических отношений. Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Трамп заявил, что российский лидер «предал его доверие» в вопросе войны в Украине.

«Он действительно подвёл меня. Я считал, что наши отношения помогут найти путь к завершению конфликта, но этого не произошло», — подчеркнул американский президент.

По словам Трампа, он рассчитывал, что именно личный диалог с Путиным станет «наиболее простым способом» достичь мира, однако текущие действия России, по его оценке, лишь усиливают угрозу глобальной эскалации.

Комментаторы отмечают, что подобные заявления звучат на фоне обострения ситуации вокруг Украины и обсуждений новой стратегии Белого дома в отношении Москвы.

«Он убивает многих людей, но теряет больше, чем убивает, — сказал Трамп. — Российские солдаты погибают быстрее, чем украинские».

Трамп также предупредил, что дальнейшее развитие конфликта несет риск перерасти в более широкое противостояние, включая вероятность третьей мировой войны.

«Я говорил с президентом Путиным об Украине. Она для него как “зеница ока”, — вспомнил он. — Но он никогда бы не сделал того, что сделал, если бы уважал руководство США».

Трамп отказался обещать введение новых санкций, вместо этого указав на продажи российской нефти за рубеж. «Если цена на нефть упадёт, Путин выйдет из игры, — сказал он. — У него не останется выбора».

Ранее Трамп заверял своих избирателей, что сможет завершить войну в Украине за 24 часа.

