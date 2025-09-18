В начале июня 2025 года на YouTube-канале Kings of Raw Bodycam появилось видео под названием «Russian Woman from Hell Tries Bribing Cops, Destroys Police Station, Thinks Cops Are Mafia». Запись с нагрудной камеры полицейского из Дарьена (Иллинойс) быстро набрала популярность, но за сенсационным заголовком скрывается более запутанная история.

По видео видно, что вечером 2 июня полицейские остановили машину, двигавшуюся хаотично. За рулём оказалась женщина славянской внешности с сильным акцентом. Она путалась в объяснениях, сначала заявив, что живёт поблизости, а потом — что «просто потерялась».

Особый резонанс вызвала её фраза: «How much money pay for you?» — что выглядело как попытка подкупа. При тесте на трезвость женщина вела себя нервно, путалась в действиях, жаловалась на «проблемы со здоровьем». В итоге её задержали.

В машине она кричала, что полицейские — «мафия из Нью-Йорка». В участке отказалась проходить алкотест, требовала отвезти её в больницу, проявляла агрессию и даже угрожала убить полицейского. В итоге её отпустили под обязательство явиться в суд.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в полиции женщине предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде, попытке нападения на офицера, сопротивлении аресту и нарушении правил дорожного движения.

Хотя в ролике её назвали «русской», комментаторы предположили, что она может быть из Литвы или другой страны Балтии. Подтверждённых данных о её гражданстве пока нет.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship