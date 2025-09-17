Правительство США расширяет инструменты слежки за иммигрантами: под угрозой каждый американец

Правительство США неуклонно расширяет использование инструментов слежки, часто под лозунгом борьбы с мошенничеством, пресечения преступлений или выявления нелегальных иммигрантов. Но те же самые инструменты — от доступа к базам данных DMV и распознавания лиц до отслеживания мобильных телефонов и контрактов с брокерами данных — теперь формируют обширную инфраструктуру, выходящую далеко за рамки иммиграционного контроля. Соглашение об обмене данными об именах и адресах иммигрантов между Департаментом внутренней безопасности (DHS) и Налоговой службой (IRS) может подвергнуть каждого американца беспрецедентному контролю и поставить под угрозу право на неприкосновенность частной жизни жителей по всей стране.

Собирая и сопоставляя персональные данные, государство увеличивает риск политического преследования, кражи личных данных и масштабных утечек. То, что начинается как слежка за иммигрантами, может быстро превратиться в слежку за всеми, подрывая право каждого жителя на неприкосновенность частной жизни.

На еженедельном брифинг ACoM для СМИ 5 сентября приглашенные эксперты и спикеры рассмотрели эти события, осветили последние тенденции, введенные при администрации Трампа, и обсудят, какие меры необходимы для защиты демократии и гражданских свобод.

В мае федеральный судья отклонил предварительный запрет на подобный обмен данными между DHS, IRS и Иммиграционной и таможенной полицией (ICE); фактически, это стало первым официальным согласием IRS предоставлять информацию о налогоплательщиках иммиграционным органам в соответствии с меморандумом о взаимопонимании.

“В прошлом месяце я опубликовала отчет, посвященный расследованию, как администрация Трампа использует личные данные американцев, чтобы построить то, что я называю ‘цифровой сторожевой башней’. Это быстро растущая система наблюдения, которая угрожает не только сообществам иммигрантов, но и праву на неприкосновенность частной жизни всех американцев. Эти практики выходят далеко за рамки простого нарушения конфиденциальности. Они активно подрывают доверие к государственным институтам”, — заявила Николь Альварес, старший аналитик по технологической политике Центра американского прогресса. “Когда люди делятся своей личной информацией с государственным учреждением, существует ожидание — иногда основанное на законе, иногда просто на практике — что эта информация будет использоваться только для этой конкретной цели”.

“В моем отчете основное внимание уделяется двум моментам, которые подпитывают эту ‘сторожевую башню’: первое — то, что я называю ‘вторичное злоупотребление данными’, и второе — централизация федеральной системы данных”.

По словам Альварес, стремление Департамента эффективности государственного управления централизовать необработанные данные, в настоящее время разрозненные между различными ведомствами, способствует развитию “цифровой сторожевой башни”. После указа Трампа от 20 марта об устранении информационных разрозненных хранилищ и призыва к межведомственному обмену данными было подано несколько исков, в которых утверждалось, что единая федеральная база данных нарушает Закон о конфиденциальности 1974 года — основной закон, регулирующий обработку персональных данных федеральными агентствами, ограничивая обмен данными целями, для которых они были предоставлены, и гарантируя, что ни одно звено правительства не может получить доступ ко всем данным о личности человека одновременно.

“Проблема Закона о конфиденциальности заключается в том, что он просто не соответствует духу времени”, — сказала Альварес. “Он был написан до появления интернета, до появления систем массового хранения данных, до того, как агентства смогли объединить огромные базы данных. Сегодня закон предусматривает весьма ограниченную ответственность в случаях повторного использования, перепрофилирования или обмена данными между агентствами способами, которые ранее не предполагались”.

В апреле прошлого года, в ответ на меморандум об обмене данными об иммигрантах между Налоговым управлением США (IRS) и Департаментом внутренней безопасности США (DHS), назначенная Трампом комиссар IRS Мелани Крауз объявила о своей отставке, сославшись на опасения по поводу нарушения конфиденциальности.

“Когда люди видят, что правительство использует их информацию в целях возмездия или непредсказуемо, они начинают отказываться от этого. Они могут не платить налоги. Они могут отказаться от необходимой медицинской помощи для себя или своих детей”, — пояснила Николь Альварес. “А когда люди отстраняются от государственных систем, эти системы по сути своей становятся слабее, несправедливее и менее демократичными. По иронии судьбы, это подрывает долгосрочные цели, такие как предотвращение мошенничества и участие в общественной жизни”.

“Надзор за иммигрантами — это лишь отправная точка. История показывает, что инструменты, созданные для надзора, редко остаются в первоначальном виде”, — продолжила она. “Как только эти системы и практики внедряются, их масштабы легко незаметно расширяются, что делает уязвимыми всех, а не только те группы, на которые, по заявлению администрации, направлено их действие в данный момент”.

Отвечая на вопросы журналистов, Николь Альварес также предупредила, что технология ИИ также используется и будет продолжать активно использоваться по мере ее развития.

“Два отчета нашего центра относятся к предмету сегодняшней дискуссии. В отчёте 2022 года ‘American Dragnet’ говорится, что ICE уже использует цифровую слежку для мониторинга жизни большинства жителей США. Согласно отчету, ICE отсканировала фотографии водительских прав каждого третьего взрослого; имеет доступ к данным водительских прав трёх из четырёх взрослых; и смогла найти трёх из четырёх взрослых по их записям в коммунальных службах”, — сказала Эмеральд Це, сотрудница Джорджтаунского центра.

Отчет 2024 года “Raiding the Genome”, посвященный этому исследованию, включал первый углубленный анализ радикального расширения программы Министерства внутренней безопасности (DHS) по ежедневному сбору образцов ДНК у тысяч людей для целей уголовного преследования и судебного преследования. Образцы были добавлены в базу данных судебно-медицинской экспертизы федеральной полиции CODIS.

В отчете установлено, что профили добавлялись независимо от того, совершили ли люди преступление или им было предъявлено обвинение. В период с 2008 по 2021 год расходы Иммиграционной и таможенной полиции на технологии слежки выросли с 71 миллиона до 388 миллионов долларов в год, составив в общей сложности 2,8 миллиарда долларов, потраченных за последние 14 лет.

“Правоохранительные органы по всей стране могут просматривать профили в этой базе данных, чтобы идентифицировать людей, совершивших преступления в прошлом. Но мы также обнаружили, что федеральное правительство защищало сбор ДНК у иммигрантов как способ предсказать, кто может совершить преступления в будущем”.

Эмеральд Це также предупредила, что все жители страны сейчас попадают под риск беспрецедентной слежки, но пока ее цель — сообщества иммигрантов.

“Нынешняя администрация уже преследовала и задерживала людей независимо от их иммиграционного статуса, и уже использовала инструменты слежки, доступные иммиграционным службам, для подавления свободы слова и наказания политических инакомыслящих”, — добавил Це. “Эта слежка подвергает риску всех, а не только иммигрантов”.

“Эта слежка подрывает доверие к правительству. Она заставляет людей бояться работать, отправлять детей в школу, получать медицинскую помощь, если только нет действительной угрозы жизни. Она делает менее вероятным участие иммигрантов в жизни нашего общества в целом”, — подытожила Це.

В своем выступлении на ежегодной выставке Border Security Expo в апреле прошлого года министр внутренней безопасности Кристи Ноэм призвала к расширению партнерских отношений между правительством и частными технологическими компаниями в области обмена данными, в частности, для мониторинга активности иммигрантов в социальных сетях.

“Я расскажу о наблюдении за соцсетями иммигрантов и обыске девайсов на границе. Во время своего первого срока администрация Трампа и Госдепартамент США начали требовать практически от всех заявителей на визу — как иммигрантов, так и неиммигрантов — предоставлять все имена пользователей социальных сетей, которые они использовали за предыдущие пять лет. Был добавлен вопрос к опросникам на визу, потом этот вопрос был добавлен в форму ESTA. Эта политика продолжилась и при Байдене”, — сказала Софи Коуп, старший юрист Electronic Frontier Foundation (EFF).

“Это оказывает сильное сдерживающее воздействие, подавляя свободу слова. Граждане, которые могут быть коллегами, членами семьи или друзьями заявителей на визу, могут не захотеть публично высказываться по определенным вопросам, опасаясь, что это повлияет на возможность получения визы их близкими или что они сами попадут под наблюдение”, — пояснила Коуп. “Сейчас администрация Трампа смотрит на соцсети не только заявителей на визу, но и неграждан в целом”.

В марте этого года Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) предложила распространить эту слежку в социальных сетях не только на заявителей на визу, но и на лиц с другими статусами, включая просителей убежища и заявителей на гражданство.

“В этом году мы наблюдали, как пересматривают заявки на студенческие визы. Студенты пишут о Газе, ХАМАС и терроризме. По большому счету, любые эти слова попадают под Первую поправку Конституции, если только вы не подстрекаете к насилию или не угрожаете другому человеку. В этом и есть проблема”, — сказала Коуп.

Коуп уделила особое внимание обыску электронных девайсов на границе — это происходит независимо от статуса человека. Она рассказала, что в 2017 году EFF и Американский союз защиты гражданских свобод подали иск против ICE и Таможенно-пограничной службы США (CBP) от имени 11 путешественников — 10 граждан США и одного законного постоянного жителя, — чьи электронные устройства были досмотрены на границе без ордера. В своих показаниях под присягой сотрудники ICE и CBP признали, что “будут стремиться досматривать устройства путешественников не тогда, когда они являются объектом расследования или находятся под подозрением, а потому, что, по их мнению, у них может быть ценная информация о ком-то, с кем они связаны”.

Софи Коуп подчеркнула, что обыск аппаратуры может быть опасен для журналистов, которые держат в тайне свои источники информации, поскольку при проверке их девайсов при въезде в США любая информация может быть скачана.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services