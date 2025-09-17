Лауреат Нобелевской премии по экономике призывает к реформированию всемирной помощи

9 сентября ACoM совместно с Южноазиатской литературной ассоциацией провели специальный брифинг для журналистов с участием лауреата Нобелевской премии доктора Абхиджита Банерджи. Он выступил с речью о необходимости реструктуризации глобальной помощи, чтобы она действительно принесла пользу наиболее уязвимым сообществам мира.

Профессор Банерджи был удостоен Нобелевской премии по экономике 2019 года вместе со своей женой доктором Эстер Дюфло и доктором Майклом Кремером за инновационное использование рандомизированных контролируемых исследований в экономике развития. Он изменил подход политиков и правительств к борьбе с бедностью. Его новаторские исследования — от демонстрации эффективности простых мер, таких как дегельминтизация в школах Кении, до эффективности предоставления бесплатных обедов в Индии для поощрения посещения школ детьми — изменили подход к глобальной борьбе с бедностью и позволили перенаправить миллиарды долларов на программы с доказанной эффективностью.

Профессор Банерджи поделился своими мыслями о том, почему помощь должна быть сосредоточена на измеримых и эффективных мерах.

“Сказать, что это довольно критический момент для мира, — это, мягко говоря, преуменьшение. За последние восемь месяцев мы стали свидетелями полной переориентации взносов США во ‘Всемирный пакет помощи’,” — начал доктор Абхиджит Банерджи. “За последние 7-8 месяцев мы увидели ‘перепозиционирование’ вклада США во всемирную помощь. Но и такие страны, как Франция и Великобритания, тоже урезают свои бюджеты на помощь. Поэтому возникает эффект домино.”

“Не менее важным следствием является то, что США настаивают на том, чтобы западные страны, которые были важными партнёрами США в предоставлении помощи, также увеличили свои оборонные бюджеты. Это привело к тому, что такие страны, как Великобритания и Франция, также сокращают объёмы своей помощи. Таким образом, помимо эффекта дробилки древесины, который изначально действовал при г-не Маске в отношении USAID, существует и цепная реакция,” — сказал он.

“В то же время я могу сказать, что последние 20 лет были, на самом деле, замечательными: существенно уменьшился уровень крайней нищеты. И не только в Индии или Китае, а везде. Смертность при родах также уменьшилась. Младенческая смертность сократилась вдвое. Посещение школ мальчиками и девочками увеличилось. Во многих странах девочки достигли такого уровня, что теперь опережают мальчиков по посещаемости школ… Всё это случилось за 20 лет. В целом, мир шёл в позитивном направлении.”

“Но по мере прекращения глобальной помощи со стороны США и сокращения финансирования из других стран многие страны столкнутся с существенным регрессом.”

“Поскольку лидерство США в сфере глобальной помощи ослабевает, остаётся неясным, кто может заполнить образовавшуюся пустоту,” — сказал Банерджи. “Норвегия и Испания немного увеличили свои обязательства, в то время как Китай расширяет целевые программы. Он также предположил, что Индия и Бразилия должны вносить больший вклад в глобальную помощь, учитывая их растущую экономическую мощь.”

“Но США огромны. Их трудно заменить,” — сказал Банерджи, который в 2003 году стал соучредителем Лаборатории действий по борьбе с бедностью имени Абдула Латифа Джамиля с целью сокращения бедности путём обеспечения того, чтобы политика основывалась на научных данных.

“Есть относительно небольшое число очень бедных стран, где помощь составляет весьма существенную часть государственного бюджета. В этих странах произойдёт явное и весьма быстрое сокращение их возможностей осуществлять социальные инвестиции. Избежать этого невозможно, кроме как восполнить дефицит,” — сказал Банерджи. “Сирия, Южный Судан, Судан, Сомали и Демократическая Республика Конго, а также другие страны, столкнулись с продолжающимся гуманитарным кризисом, вызванным либо гражданской войной, либо засухой, либо сочетанием этих двух факторов. В результате многие маленькие дети находятся на грани голода.”

Банерджи отметил, что гуманитарный кризис в секторе Газа, который находится на грани голода, можно было бы легко разрешить, если бы была допущена иностранная помощь.

“Газа — относительно небольшая страна. Она не по размерам, как Судан или Демократическая Республика Конго. Поэтому основной вопрос всегда будет политическим.”

Банерджи сказал, что финансирование Чрезвычайного плана президента по борьбе со СПИДом (PEPFAR), учреждённого в 2003 году президентом Джорджем Бушем-младшим, и Глобального альянса по вакцинации Gavi также находится под угрозой сокращения.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services