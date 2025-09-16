ФБР предупреждает компании, государственные организации и международное сообщество о кибератаках российских хакеров из Центра 16 ФСБ.

По данным ФБР, злоумышленники используют старые сетевые устройства Cisco и уязвимость в протоколе SNMP, чтобы получать доступ к сетям компаний в США и других странах. Они собирают конфигурационные файлы оборудования и на некоторых устройствах изменяют настройки для несанкционированного доступа. Хакеры интересуются системами, связанными с промышленным управлением.

ФСБ Центр 16 известен специалистам как группы “Berserk Bear” и “Dragonfly”. Эта группа действует уже более десяти лет, взламывая устройства по всему миру, особенно те, которые используют старые незашифрованные протоколы.

ФБР предлагает до $10 млн за информацию о трёх офицерах ФСБ, подозреваемых в кибератаках: Марат Валерьевич Тюков, Михаил Михайлович Гаврилов и Павел Александрович Акулов.

ФБР рекомендует компаниям проверять свои маршрутизаторы и другое оборудование на изменения настроек и вредоносное ПО. Если есть подозрение на взлом, сообщайте об этом в местное отделение ФБР или через Центр жалоб на интернет-преступления.