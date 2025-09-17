Калифорнийский городок Санта-Барбара, где снимался одноименный телесериал «Санта-Барбара»

Санта-Барбара — живописный прибрежный городок в Калифорнии, расположенный между горами Санта-Инес и Тихим океаном. Город знаменит мягким средиземноморским климатом, пляжами, испанской архитектурой и богатой культурной жизнью.

Особую известность Санта-Барбара получила благодаря одноимённому американскому телесериалу «Santa Barbara», который выходил с 1984 по 1993 год и стал популярным во многих странах, включая Россию и страны бывшего СССР. Хотя сам сериал снимался преимущественно в Лос-Анджелесе на студиях NBC, именно Санта-Барбара послужила вдохновением и «декорацией» для истории — с её колоритом, атмосферой и образом калифорнийской элиты.

Сегодня город остаётся популярным туристическим направлением: сюда приезжают ради винодельческих регионов, исторической миссии, набережной Stearns Wharf, ботанического сада и прогулок по живописному побережью. Санта-Барбара сочетает очарование курортного города с атмосферой старой Калифорнии и по-прежнему ассоциируется у многих зрителей с культовым телесериалом.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

