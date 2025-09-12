Власти США сообщили об аресте 22-летнего Тайлерa Робинсонa, которого обвиняют в убийстве консервативного активиста и основателя Turning Point USA Чарли Кирка. Робинсон был задержан в городе Сент-Джордж (штат Юта) после того, как признался в содеянном своему отцу, а тот сообщил в полицию.

По данным следствия, Кирк был застрелен 10 сентября во время визита на университетский кампус в Юте, где должен был выступить с лекцией в рамках тура «American Comeback». Инцидент вызвал масштабную операцию по поиску преступника, завершившуюся через 33 часа.

Робинсон вырос в религиозной семье в Юте, ранее считался «примерным студентом» и даже получал президентскую стипендию. Однако, как отмечают родственники, в последние годы он всё больше увлекался политикой и высказывал радикальные взгляды.

Губернатор Юты Спенсер Кокс заявил, что прокуратура намерена ходатайствовать о назначении Робинсону высшей меры наказания — смертной казни.

В среду вечером президент Дональд Трамп в телеобращении возложил ответственность за убийство на «радикальных левых», несмотря на то что расследование находилось на ранней стадии. Его заявление вызвало бурные отклики в интернете: некоторые известные консервативные комментаторы открыто призывали к «войне» против политической оппозиции.

«Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и худшими преступниками в истории. Эта риторика напрямую ведёт к терроризму, который мы сегодня наблюдаем в нашей стране, и этому пора положить конец», — подчеркнул Трамп.

Жена погибшего, Эрика Кирк, заявила, что продолжит проводить мероприятия Turning Point USA, несмотря на трагедию.