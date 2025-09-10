В Юте на выступлении в университете был обстрелян Чарли Кёрк. Дональд Трамп сообщил о его смерти

В штате Юта во время мероприятия в Университете Юта-Вэлли был обстрелян известный консервативный активист и сооснователь организации Turning Point USA Чарли Кёрк, близкий соратник президента Дональда Трампа.

По сообщениям американских СМИ, Кёрк получил огнестрельное ранение в шею во время публичного выступления перед большой аудиторией. Очевидцы утверждают, что после выстрела он потерял много крови.

По данным Associated Press, сейчас Кёрк находится в критическом состоянии в больнице. Президент Трамп сообщил, что политический комментатор скончался, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Инцидент вызвал широкий резонанс в США. Видео момента стрельбы уже распространилось в соцсетях, а представители Белого дома и консервативных движений выразили возмущение нападением.