Трамп обратился к странам НАТО с письмом о санкциях против России и тарифах на Китай

Президент США Дональд Трамп опубликовал письмо, адресованное всем странам НАТО и «всему миру». В нём он заявил о готовности ввести «крупные санкции против России», но только после того, как все союзники по альянсу согласятся сделать то же самое и полностью прекратят закупку российской нефти.

«Обязательства НАТО по победе далеки от 100%, а покупка российской нефти некоторыми странами шокирует! Это серьёзно ослабляет ваши позиции на переговорах с Россией», — отметил Трамп.

Он также предложил ввести тарифы в размере от 50% до 100% на китайские товары, которые должны быть отменены после окончания войны России против Украины. По его словам, такие меры помогут «сломать контроль Китая над Россией» и приблизят завершение конфликта.

«Это не война Трампа (она никогда бы не началась, если бы я был президентом!). Это война Байдена и Зеленского. Я здесь только для того, чтобы остановить её и спасти тысячи жизней россиян и украинцев», — подчеркнул он, отметив, что за последнюю неделю погибло более 7 тысяч человек.

Трамп заявил, что если НАТО выполнит его предложения, война «закончится быстро», а если нет — то «только впустую тратится время, силы и деньги США».