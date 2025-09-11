Трамп хочет возобновить работу посольства США в Минске и нормализовать отношения с Беларусью

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время вновь открыть американское посольство в Беларуси, нормализовать двусторонние отношения и восстановить экономические и торговые связи. Об этом в четверг сообщил его представитель Джон Коул, выступая в Минске перед белорусскими журналистами после переговоров с Александром Лукашенко.

По итогам встречи белорусский лидер согласился освободить 52 заключённых, назвав это гуманитарным шагом, сообщает Reuters. Лукашенко, которому 71 год и который руководит страной с 1994 года, заявил, что готов к диалогу с США и подчеркнул важность усилий президента Трампа “по укреплению мира в мире” и, в частности, в регионе России и Украины.

«Ни один президент США не прилагал столько усилий для обеспечения мира на планете, как Дональд Трамп», — сказал Лукашенко, добавив, что Белоруссия заинтересована в восстановлении экономических связей с Америкой.

В ходе переговоров обсуждались перспективы возобновления работы посольства США в Минске. Напомним, оно было закрыто в феврале 2022 года, после того как Россия использовала территорию Беларуси для полномасштабного вторжения в Украину.

Коул также передал Лукашенко личное письмо от Дональда Трампа, в котором президент США поздравил его с днём рождения и выразил надежду на дальнейший прогресс в отношениях между двумя странами, передает БелТА.

Кроме того, американская сторона объявила, что Соединённые Штаты сняли санкции с национального авиаперевозчика «Белавиа». Решение, по его словам, было принято лично Дональдом Трампом и утверждено Госдепартаментом, Минторгом и Минфином США.

Минск и Вашингтон рассчитывают, что этот шаг станет лишь началом нормализации отношений, которые оставались напряжёнными последние годы.