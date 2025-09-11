Беларусь освободила 52 политзаключённых после обращения Трампа, США смягчили санкции против Белавиа

В четверг Беларусь освободила 52 политзаключённых, включая журналистов и оппозиционных деятелей, после прямого обращения президента США Дональда Трампа к Александру Лукашенко. Среди освобождённых оказались также иностранные граждане и сотрудники международных организаций.

Параллельно Министерство финансов США разрешило ограниченные транзакции с белорусской авиакомпанией «Белавиа», ранее подпадавшей под санкции. При этом лицензия не снимает ограничений по другим блокированным активам и не отменяет требований других федеральных законов.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что решение об освобождении заключённых было принято «в интересах укрепления международного диалога» и на «просьбу американской стороны». В Вашингтоне подчеркнули, что шаг способствует налаживанию дипломатических контактов и смягчению напряжённости между странами.

