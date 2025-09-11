В фонд Ирины Заруцкой собрали более $2,5 млн

Более 2,5 миллиона долларов удалось собрать в поддержку фонда памяти Ирины Заруцкой, 23-летней украинской беженки, трагически погибшей в результате нападения в городском поезде в Шарлотте (Северная Каролина).

Собранные средства будут направлены на установку около 300 настенных муралов с её изображением в разных городах США. Кампания быстро приобрела национальный масштаб и стала символом общественного возмущения после убийства девушки.

К инициативе присоединились крупные бизнесмены и представители IT-индустрии. В частности, Илон Маск пожертвовал $1 миллион на проект, а другие предприниматели внесли значительные суммы для финансирования арт-памяти и информационной кампании.

Организаторы заявили, что цель проекта — сохранить память о Зеруцкой и привлечь внимание к проблеме уличной преступности и безопасности на транспорте.

Между тем, сбор средств на GoFundMe в поддержку родственников убитой превысил $440 тыс.

Белый дом осудил убийство украинской беженки, а президент Трамп потребовал смертной казни для убийцы украинки в Шарлотте.





