Сенат США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма

Сенат Соединённых Штатов рассматривает резолюцию, призывающую Государственного секретаря США официально признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма.

Резолюцию представили сенаторы Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Роб Портман.

В тексте резолюции отмечается, что под руководством президента Владимира Путина российское правительство активно поддерживает и продвигает террористические акты против политических оппонентов и других государств. Сенаторы указывают на участие России в военных действиях в Чечне, Сирии и на территории Украины, поддержку боевиков и частных военных компаний, таких как группа «Вагнер», а также на многочисленные атаки против мирного населения.

Кроме того, резолюция ссылается на просьбы президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады Украины признать Россию спонсором терроризма, отмечая причастность РФ к международным террористическим действиям, включая отравление семьи Скрипалей в Великобритании и сбитие гражданского малайзийского самолета.

Документ подчеркивает, что действия российских вооружённых сил, включая целенаправленные атаки на гражданские объекты и массовые убийства, соответствуют критериям государственного терроризма. Сенат США призывает Государственного секретаря предпринять официальное признание России государством-спонсором терроризма, однако резолюция не предусматривает использование вооружённых сил США или ввод войск в военные действия.