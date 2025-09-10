Американские предприниматели и политики откликнулись на трагическую гибель Ирины Заруцкой

Сооснователь компании Intercom Эоган Маккейб заявил о намерении выделить $500 тысяч в виде грантов по $10 тысяч каждому для создания муралов с изображением Ирины Заруцкой в крупных городах США. «Пожалуйста, свяжитесь с [email protected] для деталей. И распространите это сообщение», — написал он в соцсетях.

К инициативе подключился миллиардер Илон Маск, пообещавший внести $1 миллион.

В американском общественном пространстве трагедия вызвала бурную дискуссию. Сенатор Джей Ди Вэнс напомнил о деле Дэниела Пенни, который предотвратил нападение в нью-йоркском метро, но столкнулся с критикой и обвинениями. Маск также отметил, что «второе осуждение за тяжкое насильственное преступление должно автоматически караться пожизненным заключением».

Журналист Алекс Беренсон добавил, что до тех пор, пока «левые не признают правду о расе и преступности», их попытки заглушить правых в подобных случаях будут лишь усиливать общественное недовольство.

Ранее президент Трамп потребовал смертной казни для убийцы украинки в Шарлотте.