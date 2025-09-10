Пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт выступила с официальным заявлением по поводу убийства 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в Шарлотт, Северная Каролина. Белый дом охарактеризовал это преступление как «жестокое и полностью предотвратимое».

Ирина Заруцкая, недавно прибывшая в США в поисках безопасной жизни, была смертельно ранена ножом 22 августа в поезде, возвращаясь с работы из пиццерии. Нападение совершил 34-летний Д. Карлос Браун-младший, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, включая вооружённые ограбления и кражи. Несмотря на криминальное прошлое, в январе этого года суд отпустил его без залога.

«Эта трагедия могла быть предотвращена, если бы преступник находился под стражей, как и положено по закону», — подчеркнула Левитт, отметив, что Белый дом продолжает настаивать на строгом соблюдении закона и защите граждан от рецидивистов.

Пресс-секретарь отметила, что президент Дональд Трамп и администрация выражают соболезнования семье и друзьям погибшей, а также призывают к “справедливому расследованию и максимальному наказанию виновного”. Левитт добавила, что Белый дом намерен продолжать меры по усилению безопасности на общественном транспорте и поддержке законопослушных граждан.

Также в заявлении указывается на роль политики освобождения без залога, которую Белый дом критикует как «опасную и неэффективную», и призывает к пересмотру подобных практик на всех уровнях власти, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Ранее президент Трамп потребовал смертной казни для убийцы украинки в Шарлотте, а Илон Маск пообещал выделить $1 млн на муралы Ирины Заруцкой в городах США.