В результате многолетнего расследования ICE в Нью-Йорке против лидера церкви La Luz Del Mundo Наасона Хоакина Гарсии и пяти его соучастников были предъявлены обвинения в создании преступной организации, систематическом сексуальном насилии над детьми и женщинами, а также финансовой эксплуатации членов церкви.

Обвинение утверждает, что подсудимые использовали ресурсы церкви для насилия над детьми и женщинами на протяжении многих лет, включая создание фотографий и видео с насилием. Деятельность организации продолжалась десятилетиями и была направлена на удовлетворение сексуальных потребностей Наасона и его отца Самуэля Хоакина Флореса, умершего в 2014 году.

«Многолетнее расследование завершилось обвинениями против людей, которые использовали доверие членов церкви для преступных целей. Сегодня этот цикл насилия заканчивается», — заявил спецагент HSI Нью-Йорка Рики Дж. Пател.

Наасон арестован 10 сентября в Чино, Калифорния, где отбывает срок за сексуальное насилие над детьми. Гарсия де Хоакин арестована в Лос-Анджелесе. Нуньес Хоакин арестован за пределами Чикаго. Остальные трое находятся в розыске и, предположительно, в Мексике. Правительство США будет добиваться их ареста и экстрадиции.