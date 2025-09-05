Трамп планирует звонок Путину, санкции пока не обсуждались

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре позвонит Владимиру Путину. «У нас очень хороший диалог», — отметил он. При этом о санкциях против России Трамп конкретных обязательств не дал, отмечает WSJ.

Президент США также заявил, что Путин и Зеленский «пока не готовы» к встрече, но что-то произойдет. «Я думал, что российский вариант будет самым простым, но оказалось иначе», — добавил он в интервью CBS News.

Ранее Трамп прокомментировал саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, на котором встретились президенты Китая, Индии и России для обсуждения сотрудничества в экономической и военной сферах.

Между тем в пятницу Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что войска НАТО будут развернуты в Украине в «тысячах», хотя точные сроки пока обсуждаются.