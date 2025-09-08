США готовятся к 250-летию: Трамп призвал к молитве и обновлению нации под Богом

В преддверии 250-летия независимости США, которое будет отмечаться в 2026 году, президент Дональд Трамп обратился к религиозным общинам страны с призывом объединиться в молитве за будущее Америки.

«С самого начала наша страна укреплялась и поддерживалась молитвой. Если мы вернём религию на достойное место, вы увидите, что всё будет становиться всё лучше и лучше. Поэтому, определяя курс на следующие 250 лет, давайте вновь посвятим себя принципу: одна нация под Богом», – заявил Трамп 3 июля 2025 года в Айове.

Инициатива предполагает, что как минимум один миллион американцев посвятят по одному часу в неделю молитве за страну. Власти и религиозные лидеры предлагают проводить молитвенные собрания в малых группах, читать Писание и молиться за правительство, культурное обновление, семьи, свободу и благополучие граждан.

Организаторы напоминают слова Джорджа Вашингтона из его прощального послания: «Религия и мораль – незаменимые опоры политического процветания».

К инициативе уже присоединились такие организации, как National Religious Broadcasters, Southern Baptist Convention, Faith and Freedom Coalition, Samaritan’s Purse, а также ряд известных религиозных лидеров и общин по всей стране.

Ранее Трамп заявил, что он стал самым «про-религиозным» президентом в истории страны, отменив антирелигиозные практики предыдущей администрации и укрепив традиционные ценности.