В прошлую «Чёрную пятницу» полиция Флориды арестовала 20 человек, среди которых была семья из трёх русскоязычных — мать, бабушка и несовершеннолетняя дочь — за попытку кражи в магазине Target в Пальм-Кост.

По данным офиса шерифа, 29 ноября 2024 года сотрудники службы безопасности магазина заметили, как подросток складывала косметику в рюкзак, а её мать, 54-летняя Елена Регул, и бабушка, 76-летняя Тамара Китли, добавляли туда бутылки вина и шампанского. Девочка прошла мимо касс, после чего её задержал сотрудник магазина. В это время бабушка и мать также пытались вынести спрятанный алкоголь. Общая сумма похищенного составила $379,55.

Всех троих задержали и доставили в офис службы безопасности. Регул и Китли предъявили обвинения в мелкой краже и вовлечении ребёнка в преступление, после чего их поместили в тюрьму округа, но вскоре освободили под залог. Девочку передали её отцу.

Шериф Рик Стэйли тогда резко осудил действия женщин, заявив, что «эта мать и бабушка точно не заслужили звание лучших в году».

В мае 2025 года прокуратура округа Флаглер объявила о закрытии дела в отношении Тамары Китли. Она выполнила условия соглашения об отсроченном преследовании, и уголовное преследование было прекращено.