Президент США Дональд Трамп опубликовал список из 100 достижений своей администрации в защиту верующих и религиозной свободы. В документе говорится, что он стал самым «про-религиозным» президентом в истории страны, отменив антирелигиозные практики предыдущей администрации и укрепив традиционные ценности.

Среди мер — создание офиса по вопросам веры в Белом доме, указов о защите свободы слова, прекращении цензуры и прекращении давления федеральных органов на людей веры. Особое внимание уделено борьбе с антисемитизмом: университеты, допустившие дискриминацию еврейских студентов, лишены миллиардных грантов.

Администрация Трампа также прекратила финансирование абортов за счёт бюджета, поддержала про-лайф движение, родителей в борьбе против радикальной идеологии в школах, подписала указы о запрете участия мужчин в женском спорте и защите детей от медицинских экспериментов. Отменены все федеральные программы DEI, которые Трамп назвал разрушительными.

Президент подтвердил твёрдую поддержку Израиля, инициировал санкции против Международного уголовного суда, вывел США из ряда структур ООН, обвинённых в антиизраильской позиции. Отдельный блок касается армии: восстановлены военные, уволенные за отказ от вакцинации, отменены спорные правила, ослаблявшие боеспособность.

По словам Белого дома, эти меры направлены на то, чтобы «вернуть Америку как нацию под Богом» и подготовить страну к празднованию 250-летия независимости.