Прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара объявил, что Анатолий Голубчик признал себя виновным в федеральном суде Манхэттена в участии в преступном сообществе, связанном с российско-американской организованной преступной группировкой. В тот же день Илья Тринчер также признал вину в руководстве нелегальным игорным бизнесом с многомиллионными ставками на спорт.

Оба были арестованы в апреле 2013 года вместе с ещё 32 обвиняемыми. Им предъявлены обвинения в рэкете, отмывании денег, вымогательстве и незаконных азартных играх. По словам прокурора Бхарары, после этих признаний количество осуждённых по делу достигло 18 человек из 34 обвиняемых.

Следствие установило, что «Организация Тайванчика-Тринчера» имела связи с Россией и Украиной и занималась международным букмекерским бизнесом, обслуживавшим российских олигархов. Через офшоры на Кипре отмывались десятки миллионов долларов, которые затем поступали в США и инвестировались в хедж-фонды и недвижимость.

Голубчик, проживающий в Нью-Джерси, признал, что помогал в отмывании денег и работе нелегального букмекерского бизнеса. В рамках сделки он согласился на конфискацию активов на сумму более 20 млн долларов и может получить до 20 лет тюрьмы.

Тринчер, житель Лос-Анджелеса, признал свою роль организатора и руководителя подпольного игорного бизнеса, обслуживавшего миллиардеров через нелегальные сайты ставок. Он согласился на конфискацию имущества более чем на 6 млн долларов и автомобиля Porsche Cayenne. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Обвиняемые будут приговорены 25 марта 2014 года судьёй Джесси Фурманом. Всего подсудимые по этому делу уже согласились на конфискацию имущества на сумму более 66 млн долларов.