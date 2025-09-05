Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с главой Европейского совета Антониу Коштой в Ужгороде. Стороны обсудили вопросы европейской интеграции, санкционной политики и будущих гарантий безопасности для Украины.

Зеленский заявил, что после завершения боевых действий иностранные государства готовы развернуть в Украине военный контингент «не в единицах, а в тысячах». По его словам, коалиция из 26 стран завершила первый этап подготовки плана безопасности, который включит сухопутный, морской и воздушный компоненты в координации с НАТО и при поддержке США.

В то же время президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, предупредил, что иностранные военные, появившиеся в Украине до окончания боевых действий, станут «законными целями для поражения».