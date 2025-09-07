4 сентября 2025 года федеральные агенты провели масштабную операцию на заводе Hyundai, где были выявлены сотни нелегальных работников. Обыск проводился в рамках расследования незаконного трудоустройства мигрантов в нарушение иммиграционного законодательства США.

Во время рейда часть людей пыталась скрыться, в том числе через сточные пруды предприятия, однако все они были задержаны. В общей сложности правоохранители установили личности более 475 нелегальных работников.

По словам федерального прокурора Маргарет Хип, операция стала «значительным мероприятием с существенными результатами», в ней участвовали свыше 400 агентов. Целью акции названо пресечение незаконного трудоустройства и защита самих работников от эксплуатации.

Президент США Дональд Трамп, комментируя операцию, заявил, что иностранные компании, инвестирующие в США, должны соблюдать иммиграционные законы, нанимать и обучать американцев, а специалистов из-за рубежа привозить только легально.

Сеул заявил, что более 300 южнокорейцев будут возвращены на родину спецрейсом. Южная Корея договорилась с США о частичном освобождении задержанных.