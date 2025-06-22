По заявлениям американских властей, опубликованным президентом США Дональдом Трампом, в результате недавнего удара по ядерным объектам в Иране нанесён «монументальный» ущерб. Спутниковые снимки якобы подтверждают серьёзные разрушения, в том числе подземных сооружений, глубоко врезанных в скальные породы и защищённых от внешнего воздействия.

«Самые масштабные повреждения произошли глубоко под землёй. Это было точное попадание!» — отметил Трамп.

Для нанесения удара были использованы стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit, способные преодолевать системы ПВО и наносить высокоточные удары по защищённым целям. По словам Трампа, «великие пилоты B-2» благополучно вернулись на базу в Миссури после выполнения миссии. «Спасибо за отлично выполненную работу!» — подчеркнул он.

В своём заявлении Трамп также затронул политический аспект ситуации, намекнув на возможность смены власти в Иране: «Если нынешний иранский режим не способен сделать Иран вновь великим, почему бы не сменить режим?»

Американская армия продемонстрировала «высочайший профессионализм» в проведении операции, заявил президент.