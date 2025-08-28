В Лос-Анджелесе арестовано более 5 тысяч преступников-нелегалов, включая убийц и педофилов

Министерство внутренней безопасности США сообщило о результатах масштабных операций в Лос-Анджелесе, где с июня задержано более 5 000 нелегальных мигрантов, среди которых — убийцы, педофилы, насильники и члены банд.

Несмотря на беспорядки и попытки протестующих сорвать действия полиции, сотрудники ICE и Пограничной службы продолжили работу.

Глава DHS Кристи Ноэм подчеркнула, что аресты проводятся в рамках поручения президента Дональда Трампа — очистить американские города от «наихудших из худших» преступников-нелегалов.

По её словам, тысячи опасных преступников уже выведены из общества, что спасло жизни американцев и снизило нагрузку на налогоплательщиков.