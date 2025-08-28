Стрельба в католической школе Миннеаполиса: два ребёнка погибли, 17 человек ранены

27 августа 2025 года в католической школе Annunciation в Миннеаполисе произошло нападение с огнестрельным оружием. По данным властей, стрелок открыл огонь через витражные окна церкви во время мессы, в результате чего погибли два ребёнка в возрасте восьми и десяти лет, ещё 17 человек получили ранения.

Стрелок был идентифицирован как трансгендерная женщина Робин Вестман. По информации СМИ, она заранее знала своих жертв, однако мотив преступления остаётся неизвестным. В социальных сетях и публикациях подозреваемой содержались угрозы и выражение недовольства, включая призывы к насилию против политических фигур.

Мэр Миннеаполиса Якоб Фрей заявил о необходимости защиты детей и подчеркнул, что нападение не должно служить поводом для дискриминации трансгендерного сообщества. Полиция проводит расследование и усилила меры безопасности в школах города.

В связи с трагедией Президент Дональд Трамп подписал прокламацию о почтении памяти жертв. Флаги США на всех государственных зданиях, военных постах и судах, а также в дипломатических миссиях за рубежом будут приспущены до заката 31 августа 2025 года. Этот шаг символизирует скорбь нации и поддержку пострадавших семей.

Количество пострадавших и погибших может уточняться по мере поступления новых данных.