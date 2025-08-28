Администрация США приостанавливает беспошлинный режим для всех стран — теперь за все покупки за рубежом придётся платить пошлину.

Президент Дональд Трамп подписал указ, отменяющий право на беспошлинную доставку дешёвых товаров (так называемый «de minimis») для всех стран. Ранее посылки до определённой суммы могли приходить в США без пошлин.

Теперь все отправления, кроме международной почты, будут облагаться пошлинами и налогами, независимо от стоимости и страны происхождения. Даже дешёвые посылки из Китая, Канады и Мексики станут дороже для покупателей.

Для международной почты временно сохраняется возможность доставки без пошлин, но вскоре будут введены новые правила и сборы в зависимости от страны отправления и стоимости посылки.

В Белом доме объяснили меры необходимыми для защиты экономики, национальной безопасности и борьбы с контрабандой.

Покупателям советуют заранее учитывать новые сборы при заказе товаров из-за границы.

Международная почта подлежит особому тарифу в зависимости от страны происхождения: товары из стран с тарифной ставкой ниже 16% будут облагаться пошлиной $80 за отправление, с тарифом 16–25% — $160, выше 25% — $200 за отправление.

Решение принято в рамках борьбы с угрозами национальной безопасности и контроля над оборотом незаконных веществ, включая синтетические опиоиды, и направлено на предотвращение обхода таможенных правил и незаконного ввоза товаров. Каждый перевозчик обязан соблюдать новые процедуры и уплачивать пошлины в соответствии с требованиями таможни США.

Администрация подчеркивает, что меры применяются независимо к каждой стране и направлены исключительно на обеспечение эффективности тарифов и предотвращение угроз национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

Ранее сообщалось, что некоторые страны уже приостановили почтовые отправления в США.