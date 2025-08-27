В Миннеаполисе, штат Миннесота, произошла трагическая стрельба в католической школе Annunciation Catholic School. По данным властей, по меньшей мере два человека погибли и около двадцати получили ранения. Среди жертв есть дети.

По информации местных СМИ, погибли восьмилетний и десятилетний ребёнок. Несколько других школьников находятся в больнице в тяжёлом состоянии. Стрелок также мёртв, его личность устанавливается.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз назвал произошедшее «ужасным актом насилия» и выразил соболезнования семьям пострадавших. Он подчеркнул, что трагедия произошла в первую неделю учебного года, что делает её ещё более болезненной для всего сообщества.

Президент Дональд Трамп в своём обращении заявил, что Белый дом внимательно следит за ситуацией. «Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитвах за всех пострадавших», — сказал он.

Полиция Миннеаполиса продолжает расследование и выясняет обстоятельства нападения. На месте работают экстренные службы.