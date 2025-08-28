Трагедия на озере Атвуд, Огайо: мать амишей обвиняется в убийстве сына «по воле Бога»

В округе Таскаревас у причала было обнаружено тело четырёхлетнего Винсена Миллера, а позднее рядом нашли тело его 45-летнего отца Маркуса. Оба погибших были членами семьи амишей из округа Холмс, штат Огайо.

По данным полиции, в субботу утром 23 августа, 40-летняя Рут Миллер намеренно въехала на гольф-каре в озеро вместе с тремя детьми — 15-летней дочерью и 18-летними близнецами. Старшие дети сумели выбраться из воды самостоятельно и остались невредимы.

После инцидента Рут Миллер была госпитализирована с психиатрическими проблемами. Она делала тревожные заявления о «разговорах с Богом» и утверждала, что действовала по Божьему велению, бросив сына в воду в рамках «теста веры». Следователи отметили, что мать неоднократно заявляла о своей вере в возможность «ходить по воде», что, по её словам, и стало мотивом для действий.

Маркус Миллер, муж Рут, ранее пытался переплыть к отдалённому песчаному острову в озере, также как часть «теста веры», и утонул до инцидента с гольф-каром. Его местонахождение оставалось неизвестным до 24 августа, когда тело было найдено у того же причала.

В настоящее время Рут Миллер обвиняется в двух случаях умышленного убийства (один из них связан с тем, что жертве не исполнилось 13 лет), двух эпизодах домашнего насилия и одном эпизоде создания опасности для детей.

Шериф округа Таскаревас Орвис Кэмпбелл отметил, что расследование продолжается. Он подчеркнул, что родственники и церковь семьи заявили, что произошедшее не отражает их вероучение, а является результатом психического расстройства.