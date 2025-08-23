Архиепископ Аляски принес извинения за встречу с Путиным, Православная церковь в Америке подчеркнула неизменность позиции по Украине

Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий (Православная церковь в Америке, OCA) опубликовал заявление с извинениями в связи со своей встречей с президентом России Владимиром Путиным во время саммита в Анкоридже.

Глава OCA митрополит Тихон отметил, что встреча проходила по личной инициативе архиепископа и не была согласована с Синодом. Он подчеркнул, что действия владыки Алексия не отражают официальную позицию Церкви. «С самого начала Православная церковь в Америке ясно и многократно осуждала агрессию против Украины, молится о мире и оказывает помощь пострадавшим», — говорится в заявлении митрополита.

Архиепископ Алексий признал, что его поступок вызвал «боль, смущение и соблазн» у верующих. «Я искренне прошу прощения у всех, кого мои действия огорчили. Они не означают изменения позиции нашей Церкви в отношении войны в Украине», — подчеркнул он.

По словам архиепископа, встреча с Путиным носила «гостеприимный характер» и состоялась после трёх дней молитвы о мире в Аляскинской епархии. В ходе беседы он отметил, что православные из Америки всегда чувствуют себя в России «как дома», благодаря духовному наследию святого Германа Аляскинского.

Путин, в ответ, заявил, что «Россия ценит эти духовные связи и всегда будет открыта для общения и сотрудничества», а также передал пожелания от патриарха Московского Кирилла.

Во время встречи президент России подарил архиепископу иконы преподобного Германа Аляскинского и Успения Пресвятой Богородицы, а архиепископ вручил Путину икону святого Германа.

Православная церковь в Америке подтвердила свою неизменную позицию: осуждение войны, молитвы о мире и помощь пострадавшим.