В Калифорнии сохраняется экстремальная жара. По данным синоптиков, аномальная жара продержится дольше, чем ожидалось, и может побить температурные рекорды.

Жители готовятся к многодневной волне тепла, сопровождающейся риском пожаров и перебоев с энергоснабжением. В некоторых районах уже фиксируются температурные рекорды, а власти предупреждают о возможных новых максимумах.

Службы спасения рекомендуют населению оставаться дома в самые жаркие часы дня, избегать перегрева и следить за пожилыми и детьми.