Президент США Дональд Трамп на этой неделе сделал необычное признание, заявив, что стремится «попасть на небеса». По его словам, одним из шагов на этом пути может стать успешное завершение переговоров по прекращению войны между Россией и Украиной.

«Я хочу попробовать попасть на небеса, если это возможно», — сказал Трамп, отметив, что слышал «не самые лучшие отзывы» о своих шансах.

Эта реплика вызвала широкий резонанс в американских СМИ и церковных кругах. Католический священник в письме к президенту подчеркнул, что «недостаточно только говорить, нужно и поступать», напомнив о христианских принципах.

Трамп в ответ заявил, что рассматривает свою роль в миротворческом процессе как «историческую миссию», которая может повлиять не только на будущее США, но и на его личную судьбу.

Дональд Трамп в очередной раз утверждает, что знает, как положить конец войне.

На вчерашней пресс-конференции в Белом доме, посвящённой визам для фанатов чемпионата мира 2026 года, Трамп неожиданно показал фотографию Путина и заявил, что был бы рад видеть его в США.