Трамп и Зеленский готовятся к переговорам в Вашингтоне: спорные условия мира и европейская поддержка

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети репост Рождера Стоуна, где перечислил дипломатические успехи своей администрации — от урегулирования конфликтов между Индией и Пакистаном до прекращения боевых действий между Арменией и Азербайджаном. Трамп подчеркнул, что теперь СМИ «несправедливо атакуют его» лишь потому, что он «ещё не завершил» установление мира между Россией и Украиной.

Американский лидер вновь заявил, что война может быть остановлена «почти немедленно», если президент Украины Владимир Зеленский согласится на ключевые условия — отказ от вступления в НАТО и признание утраты Крыма. Трамп также раскритиковал сенатора-демократа Криса Мерфи и бывшего советника Джона Болтона, обвинив их в том, что они мешают поиску мира.

По данным американских СМИ, на предстоящей встрече в Белом доме Трамп намерен настаивать на том, чтобы Украина приняла часть условий Москвы. Его спецпосланник Стив Уиткофф заявил, что Владимир Путин во время саммита в Аляске согласился на обсуждение «гарантий безопасности для Украины» и возможных «обменов территориями». Однако официальная позиция Кремля пока не подтверждает эти договорённости.

В свою очередь Владимир Зеленский уже прибыл в Вашингтон. В своём заявлении он подчеркнул, что Украина благодарна США и союзникам за помощь, но напомнил: уступки России в прошлом, включая отказ от Крыма и часть Донбасса, лишь стали предлогом для новой агрессии. Президент Украины заявил, что мир должен быть «настоящим и прочным», а украинская армия уже имеет успехи на фронте в Донецкой и Сумской областях.

«Мы будем защищать нашу землю и нашу независимость. Я уверен, что совместная сила Украины, США и Европы вынудит Россию к реальному миру», — отметил Зеленский.

Ожидается, что 18 августа в переговорах в Белом доме примут участие и европейские лидеры — Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Джорджа Мелони, Кир Стармер, Урсула фон дер Ляйен и другие. Они намерены выступить единым фронтом вместе с США и Украиной.