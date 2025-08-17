Трамп в интервью Fox News: после саммита с Путиным в Аляске «достигнуты договорённости по многим пунктам»

Президент США Дональд Трамп в беседе с ведущим Fox News Шоном Хэннити заявил, что его встреча с Владимиром Путиным в Анкоридже (Аляска) прошла успешно и стороны «согласовали многие позиции».

По словам Трампа, после выступлений лидеры провели личный разговор, который он назвал «очень искренним». «Он хочет довести дело до конца, и я тоже хочу. Мы договорились по многим пунктам, остались один-два серьёзных вопроса, но их можно решить», — отметил американский лидер.

Трамп сообщил, что планируется встреча в формате «Зеленский — Путин — Трамп». Он подчеркнул, что ключевая роль теперь за президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими странами, которые «должны активнее подключиться к процессу».

Американский лидер также подтвердил, что обсуждаются территориальные изменения: «Будут определённые обмены территориями. Россия получит больше, чем имела прежде. Взамен Украина отчаянно нуждается в надёжных гарантиях безопасности, которые не будут связаны с НАТО».

Трамп выразил уверенность, что стороны близки к соглашению, однако окончательное решение остаётся за Киевом: «Возможно, Украина скажет нет. Но мы очень близки к сделке».

Отдельно Трамп затронул экономическую тему, заявив, что в случае провала переговоров могут последовать новые торговые меры, включая вопрос тарифов против Китая. Однако, по его словам, «сейчас в этом нет необходимости, поскольку встреча прошла очень хорошо».

«Это исторический день», — подытожил президент США.