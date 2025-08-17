Трамп и Зеленский готовятся к встрече в Вашингтоне: европейские лидеры присоединятся к переговорам

Президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Путиным в Анкоридже (Аляска) заявил о «великом и очень успешном дне», отметив, что стороны пришли к выводу: единственным реальным способом завершить войну между Россией и Украиной является подписание мирного соглашения, а не временного перемирия. «Мы провели чрезвычайно продуктивную встречу… мы собираемся остановить гибель тысяч людей каждую неделю», — подчеркнул американский лидер.

Сразу после переговоров с Путиным Трамп провёл длительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, беседа была «долгой и содержательной». Сначала президенты говорили тет-а-тет почти час, после чего к ним присоединились европейские лидеры.

В числе участников обсуждения были госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента Стив Уиткофф, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте и другие.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова максимально продуктивно работать ради «подлинного мира», и поддержал идею Трампа о трёхсторонней встрече США, Украины и России. Стороны договорились обсудить детали во время визита Зеленского в Вашингтон, запланированного на понедельник, 18 августа.

По данным The New York Times, Трамп пригласил и европейских лидеров присоединиться к переговорам в Белом доме. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что в ходе консультаций Трамп выразил готовность предоставить Украине гарантии безопасности.

Тем временем Reuters сообщает, что Зеленский отверг предложение Владимира Путина передать России всю территорию Донецкой области в обмен на заморозку линии фронта. Эти условия российский президент озвучил на встрече с Трампом в Аляске, однако украинская сторона их категорически не приняла.

Европейские лидеры намерены прибыть в Вашингтон вместе с Зеленским, чтобы участвовать в переговорах с Трампом.