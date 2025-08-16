Трамп: «У нас был великий и очень успешный день на Аляске» — обсуждение мирного соглашения и подготовка визита Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с Владимиром Путиным на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Аляске «очень продуктивной» и подчеркнул, что стороны пришли к выводу: лучший способ завершить войну между Россией и Украиной — это прямой переход к мирному соглашению. «Мы собираемся остановить гибель тысяч людей еженедельно», — заявил американский лидер.

После переговоров Трампа и Путина президент Украины Владимир Зеленский провёл продолжительный телефонный разговор с хозяином Белого дома. По словам Зеленского, беседа была «долгой и содержательной». К обсуждению позже присоединились европейские лидеры. В числе участников были госсекретарь США Марко Рубио, специальный представитель президента Стив Уиткофф, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Киер Стармер, президент Польши Кароль Навроцки, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Зеленский отметил, что Украина готова максимально продуктивно работать ради достижения подлинного мира и поддержал инициативу Трампа о проведении трёхстороннего саммита Украина–США–Россия.

Президенты договорились обсудить детали во время личной встречи в Вашингтоне, которая состоится в понедельник, 18 августа. Зеленский поблагодарил американского лидера за приглашение.

По информации The New York Times, Трамп пригласил европейских союзников Украины также приехать в Вашингтон и присоединиться к обсуждению. На встрече в Белом доме планируется рассмотреть итоги переговоров с Путиным в Аляске и выработать общую стратегию давления на Россию ради прекращения войны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что США выразили готовность предоставить Украине гарантии безопасности. Накануне визита Зеленского, 17 августа, европейские лидеры проведут видеоконференцию в формате «коалиции желающих».