Сегодня утром на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в штате Аляска состоялась встреча президента России Владимира Путина и действующего президента США Дональда Трампа, завершившаяся продолжительными переговорами тет-а-тет. Общение в закрытом формате стало первой встречей подобного уровня за длительное время и, по словам обеих сторон, носило крайне продуктивный характер.

Перед визитом в США Владимир Путин посетил Магаданскую область, где провёл ряд рабочих встреч и мероприятий. Пока остаётся неизвестным, насколько долго российский лидер планирует задержаться на территории Аляски.

Подводя итоги переговоров, Дональд Трамп заявил перед американскими и российскими журналистами, что в ходе закрытого диалога удалось достичь согласия по большинству обсуждаемых вопросов, а разногласия остались лишь по нескольким пунктам, среди которых только один имеет стратегическое значение. По его словам, стороны имеют все шансы прийти к окончательному соглашению в ближайшем будущем. Трамп подчеркнул, что между ним и Владимиром Путиным сохраняются «фантастические отношения», несмотря на прежние политические и медийные препятствия, включая так называемое «российское дело», которое, по его мнению, осложняло конструктивное взаимодействие.

Американский лидер особо отметил заслуги переговорных команд с обеих сторон и выразил благодарность российской делегации. Он также сообщил, что одним из ключевых направлений договорённостей станет совместная работа по предотвращению гибели тысяч людей еженедельно, подчеркнув, что Путин разделяет это стремление.

В ходе встречи обсуждались перспективы расширения делового сотрудничества. Трамп выразил уверенность, что «все хотят иметь дело с США», назвав страну «самой привлекательной в мире». Завершая переговоры, лидеры обменялись взаимными приглашениями, и Трамп допустил, что их следующая встреча может пройти в Москве, хотя признал, что это вызовет широкую дискуссию в американском обществе.

