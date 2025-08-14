Министерство юстиции США вчера обнародовало шесть ордеров на арест в окружных судах Восточного округа Вирджинии, Центрального округа Калифорнии и Северного округа Техаса, разрешающих конфискацию более 2,8 миллиона долларов в криптовалюте, 70 000 долларов наличными и одного автомобиля класса «люкс». Вся криптовалюта была изъята из кошелька, контролируемого Янисом Александровичем Антропенко, который по обвинительному заключению в Северном округе Техаса обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и сговоре с целью отмывания денег.

Согласно обвинительному заключению, Антропенко использовал вымогательское ПО Zeppelin для атак на широкий круг физических лиц, компаний и организаций по всему миру, включая США. Антропенко и его сообщники шифровали и похищали данные жертв и, как правило, требовали выплату выкупа за расшифровку данных, за отказ публиковать их или за удаление.

Как указано в обнародованных ордерах, изъятые криптовалюта и другие активы являются доходами от деятельности с использованием вымогательского ПО или участвовали в их отмывании. Активы отмывались различными способами, включая использование сервиса микширования криптовалюты ChipMixer, закрытого в рамках международной операции в 2023 году. Антропенко также отмывал криптовалюту, обменивая её на наличные и размещая деньги через структурированные депозиты.



