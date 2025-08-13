В Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, запланирован митинг в поддержку Украины на фоне предстоящей встречи президентов США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина. Акцию назначено на 14 августа, её организаторы хотят выразить протест против «присутствия международного военного преступника» и показать солидарность с Украиной.

Организаторы движения Stand Up Alaska заявили: «Мы не приветствуем приглашение авторитарных диктаторов в наш штат». Митинг станет проявлением гражданской позиции местных жителей и направлен на привлечение внимания к войне в Украине и международной ответственности России.

Визит Путина в Аляску станет первым в истории российским визитом на американскую землю, при этом участие украинского лидера в переговорах пока не подтверждено.

Ранее губернатор Аляски приветствовал предстоящую встречу Трампа и Путина в Анкоридже.

На днях президент Зеленский заявил, что Украина не выведет войска из Донбасса.