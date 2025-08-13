Гражданин России признан виновным в заговоре по подаче более 100 фальшивых заявлений на регистрацию избирателей

Прокурор США Грегори Кехо сообщил, что Дмитрий Шушлебин, 45 лет, гражданин России, признал себя виновным в заговоре с целью подачи фальшивых заявлений на регистрацию избирателей, мошенничестве с использованием электронных средств, предоставлении ложных сведений и краже личных данных. Максимальное наказание по этим обвинениям — до 32 лет федерального заключения. Дата вынесения приговора пока не назначена.

Согласно материалам суда, Шушлебин, проживающий в Майами-Бич, нанял Санжара Джамилова, 32 года, гражданина Узбекистана, и других лиц для подачи более 100 фальшивых заявлений в округе Пинеллас в феврале и марте 2023 года. Заявления были оформлены на вымышленных лиц, конверты и адресные этикетки имели одинаковое оформление с повторяющимися ошибками, а также включали признаки мошенничества: повторяющиеся даты рождения, адреса и почти последовательные номера социального страхования. Окружной офис по выборам Пинеллас обнаружил мошенничество и отклонил поддельные заявления.

Целью регистрации фиктивных избирателей было создание поддельных личностей для совершения финансового мошенничества. Шушлебин использовал эти личности для получения поддельных кредитных карт и займов. Например, 6 января 2023 года он использовал личность вымышленного избирателя «Ариэль Элстон» для подачи заявки на займ в банке, при этом нанял российскую актрису, которая помогала ему с процессом фальсификации. Банк одобрил заявку и выдал кредит на $3 099 на счет, контролируемый Шушлебиным. Аналогичным образом Шушлебин проводил сотни мошеннических операций с использованием сотен синтетических идентичностей.

Санжар Джамилов ранее признал себя виновным 25 июля 2025 года и ожидает депортации.