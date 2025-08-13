Возможен ли арест Путина в США перед саммитом с Трампом в Аляске?

Предстоящая встреча президентов США и России в Аляске вызывает широкий международный резонанс. Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на военной базе Joint Base Elmendorf-Richardson в Анкоридже в пятницу, чтобы обсудить ситуацию в Украине и возможное прекращение войны.

Особое внимание привлекает международный ордер на арест Путина за военные преступления, выданный Международным уголовным судом в 2023 году. Эксперты обсуждают, возможен ли арест российского президента на американской территории. Однако официальные лица США отмечают, что США не поддерживают Римский статут, на основании которого был выдан ордер, а выбранное место проведения саммита считается нейтральным и безопасным для российского лидера.

Напомним, что в ЕС Путина могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда за военные преступления и преступления против человечности, связанные с войной в Украине. Основные обвинения касаются незаконного насильственного перемещения граждан Украины, включая детей, депортаций и насилия против гражданского населения на оккупированных территориях, а также планирования и ведения агрессивной войны, нарушающей международное право. Это делает его въезд в страны ЕС потенциально опасным с юридической точки зрения — любое пересечение границы может привести к задержанию.

По мнению аналитиков, визит Путина в США носит символический характер и может дать ему стратегические преимущества. Многие украинские эксперты и политики выражают осторожность, опасаясь, что Путин попытается извлечь выгоду, пока продолжаются переговоры о прекращении огня. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна «не отдаст ни дюйма своей земли».

Выбор Аляски для саммита объясняется не только нейтральностью региона, но и логистическими факторами: это удалённая территория с ограниченным международным влиянием и знакомая сторонам с времен холодной войны. Американские официальные лица отмечают, что подготовка к встрече осложняется сезоном туристического наплыва и необходимостью обеспечения безопасности обоих лидеров.

Ранее сообщалось, что в Анкоридже планируется проведение митинга в поддержку Украины.

