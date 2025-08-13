Федеральный апелляционный суд США принял решение в пользу президента Дональда Трампа, разрешив приостановить выплаты иностранной помощи, которые ранее были одобрены Конгрессом. Ранее суд низшей инстанции обязал Государственный департамент продолжать перечисления средств, но апелляционная коллегия отменила это постановление, подчеркнув, что администрация имеет право приостанавливать часть расходов, даже если они были предусмотрены законодательным органом.

Решение суда позволяет заморозить около 2 миллиардов долларов ранее утвержденной иностранной помощи. Суд отметил, что нижестоящий суд допустил ошибку, обязав администрацию Трампа возобновить выплаты, и что законодательная власть, а не исполнительная, имеет право оспаривать распределение средств, утвержденных Конгрессом.

Юристы отмечают, что это решение укрепляет прецедент расширенных полномочий президента США в управлении федеральным бюджетом и распределением международной помощи. При этом оппоненты считают, что такое решение может ограничивать возможности Конгресса контролировать использование средств, направляемых на внешние программы.

Ранее Трамп уже неоднократно заявлял о необходимости пересмотра иностранных выплат, указывая на приоритет внутреннего финансирования и экономическую стратегию США. Судебная победа временно подтверждает его право корректировать расходы на международные программы без немедленного вмешательства суда.