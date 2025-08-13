Массовый переезд из Калифорнии в Техас продолжается: около 100 тыс. человек в год

Около 100 000 жителей Калифорнии переезжают в Техас ежегодно — это примерно 262 человека в день, или целый город размером с Санта-Барбару. 16% всех переселенцев в Техас из других штатов — калифорнийцы. Об этом свидетельствует свежий отчет StorageCafe.

Главной мотивацией переезда остаются высокие цены на жильё, налоги и общая стоимость жизни. В Техасе жильё на 63% дешевле, а аренда — в среднем на 32% ниже. Большинство переселенцев — представители поколений миллениалов и Z, часто с доходами выше среднего по штату, что стимулирует спрос на жильё и услуги.

Любимые районы переселенцев — округа Трэвис (Остин) и Харрис (Хьюстон), куда ежегодно переезжают более 10 000 человек из Калифорнии. Шесть из десяти самых популярных маршрутов переезда начинаются в Лос-Анджелесском округе.

Согласно отчету, средний возраст новых жителей Остина — 29 лет, почти половина — миллениалы, ещё 21% — Gen Z. Около 50% имеют высшее образование, 41% работают удалённо, а средний доход составляет $66 300 в год — выше среднего по Техасу.

Хьюстон привлекает более разнообразную аудиторию: средний доход — около $48 000, 28% имеют высшее образование, 26% работают удалённо. Здесь жильё на две трети дешевле, чем в Лос-Анджелесе, а аренда — примерно на 30% ниже.

Форт-Уэрт и округ Таррант привлекают молодых профессионалов с доходом около $73 200 в год и средней арендой жилья на 24% ниже, чем в Лос-Анджелесе. В Далласе 45% переселенцев покупают жильё в первый год проживания, а в Сан-Антонио и округе Бексар многие семьи находят доступное жильё на 69% дешевле, чем в ЛА.

Санта-Клара, Сильконовая долина, и Сэм-Матео активно переезжают в Техас, особенно в округа Уильямсон, Коллин и Трэвис, благодаря доступному жилью и возможности работать удалённо, сохраняя доходы, сравнимые с доходами в Калифорнии.

Массовый приток жителей из Калифорнии стимулирует также рост сектора складских помещений в Техасе, особенно в Далласе, Остине и Хьюстоне, предоставляя временное хранение для тех, кто ждёт строительства или ищет новое жильё.

Тенденция показывает, что переезд из Калифорнии в Техас продолжится, особенно среди молодых специалистов, семей и тех, кто ищет более доступное жильё и высокое качество жизни, отмечают в StorageCafe.