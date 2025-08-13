Трамп грозит отправкой Национальной гвардии в Окленд, Нью-Йорк и другие города США после развертывания в Вашингтоне

Президент Дональд Трамп объявил о развертывании сотен солдат Национальной гвардии в Вашингтоне, округ Колумбия, с целью «борьбы с ростом преступности». Ранее Трамп назвал Вашингтон одним из самых опасных городов США.

Президент Дональд Трамп взял под федеральный контроль полицию Вашингтона и развернул около 800 солдат Национальной гвардии, ссылаясь на «кризис преступности» в столице. В результате первых операций было произведено более 100 арестов. Мэр Вашингтона отверг меры Трампа как авторитарные, а администрация президента заявляет о необходимости «долгосрочного контроля» полиции города. Развертывание Национальной гвардии продолжается, ожидается увеличение их присутствия на улицах.

В ходе своего недавнего выступления Трамп также упомянул Окленд, Нью-Йорк и другие города США, намекая на возможность федерального вмешательства на местах.

Решение президента вызвало обеспокоенность среди калифорнийских чиновников и городских лидеров. Мэр Окленда Барбара Ли и другие представители города осудили угрозы федерального развертывания, подчеркивая, что подобные действия создают напряжённость и несправедливо таргетируют города с чернокожими мэрами.

Федеральные власти уже начали аресты в Вашингтоне в рамках спорной операции по борьбе с преступностью. Критики утверждают, что заявление Трампа имеет скорее политический и расовый подтекст, чем реальную цель по обеспечению безопасности.

В Окленде и других городах Калифорнии власти находятся в состоянии повышенной готовности, отслеживая действия федерального правительства и готовясь к возможным последствиям развертывания Национальной гвардии.

Ранее губернатор Калифорнии заявил, что властям штата удалось снизить уровень преступности до рекордных показателей.

В июне этого года администрация Трампа развернула Национальную гвардию в Лос-Анджелесе для участия в операциях по борьбе с преступностью и иммиграционными рейдами. Военные получили право помогать местной полиции, однако действия вызвали критику за превышение полномочий и вопросы законности. Сегодня в Лос-Анджелесе идет судебный процесс, связанный с этим развертыванием, в котором рассматриваются ограничения на использование федеральных сил в городских операциях. Местные власти и правозащитники также считают меры Трампа избыточными и политически мотивированными.

